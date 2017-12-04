Şimşek'ten enflasyon açıklaması

Twitter üzerinden açıklama yapan Şimşek, enflasyondaki yükselişin daha çok gıda fiyatlarından kaynaklandığını belirterek, "Kasım ayı yıllık enflasyondaki 1,08 puanlık artışın 0,52 puanı işlenmemiş gıdadan geliyor. Sebze fiyatlarındaki dönemsel faktörlerden kaynaklanan geçici bir etki var. Aralık’ta ters yönde düzeltmesi olacaktır.

Gıda Komitesi bu tarz oynaklıklara kalıcı çözüm üretmeyi amaçlıyor. Gerekli tedbirleri aldık, almaya devam edeceğiz. Enflasyonda Aralık ayından itibaren kalıcı bir düşüş süreci başlayacaktır. Hükümetimiz bu amaç için gereken desteği vermeye devam edecek." dedi.