Şimşek, Twitter'dan yaptığı açıklamada zerohedge.com'daki bir yazıyı paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

" Bitcoin finans tarihinin en büyük balonu olan Lale çılgınlığını geçmiş.

Bu spekülasyondan uzak durmalı. Bitcoin fiyatı aniden aşırı derecede yükselebileceği gibi daha sonra çöküşe de geçebilir."

— Mehmet Simsek (@memetsimsek) December 13, 2017

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