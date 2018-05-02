Şimşek'ten not indirimi açıklaması

Twitter'dan açıklama yapan Mehmet Şimşek şunları yazdı

"S&P kararının zamanlaması oldukça manidar! Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, daha önce Türkiye’nin kredi notunu Ağustos’ta gözden geçirmeyi planlanmıştı. Açıkça bu kararın öne alındığı görülüyor. Not düşürmeyi erkene almalarını gerektirecek bir gelişme oldu mu?

Kredi notunun seçim kararından sonra düşürülmesi zamanlama olarak yanlış. S&P’nin analizi de yetersiz.

- Aşırı ısınma 2017’nin hikayesi. Kredi hacmindeki artış 2018’de yavaşladı.

- Finansal koşullar 2017’ye oranla daha sıkı.

- Merkez bankası gecikmeli de olsa tepki verdi.

Cari açıktaki artış büyük ihtimal ile geçici. Çünkü;

- Cari açıktaki bozulma büyük oranda altın ithalatı ve petrol fiyatlarının artışından kaynaklanıyor.

- Tüketici kredilerindeki yavaşlama cari açıktaki artışı sınırlayacak.

- Ayrıca turizmde ciddi bir toparlanma var.

— Mehmet Simsek (@memetsimsek) May 2, 2018

Ayrıca gereken tedbirleri aldık, almaya devam edeceğiz.

- Firmaların kur riskini yönetmeye yönelik önemli bir reformu bugün itibariyle hayata geçiriyoruz

- Yatırım ortamını iyileştirecek çok kapsamlı bir reformu yaptık.

- Seçim sonrasında reformları daha da hızlandıracağız

Belirsizlikler azalıyor.

- Merkez Bankası para politikasını basitleştireceğini açıkladı.

- Seçimlerin erkene alınmış olması siyasi belirsizliği azalttı ve piyasalar bu karara olumlu tepki verdi.

- AB ve ABD ile ilişkilerin iyileştirilmesine yönelik önemli gelişmeler var."

— Mehmet Simsek (@memetsimsek) May 2, 2018