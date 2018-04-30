NTV canlı yayınında konuşan Şimşek, şunları söyledi:

"Uzun vadede önemli riskler, sorunlar var. Riskler dengeli gözüküyor. Geçen sene Türkiye o kadar olumsuz koşula rağmen Türkiye 1 milyon net yeni istihdam oluşturmuş, G-20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olmuş. Bütçe açığı yüzde 2'nin altında tutuldu bu çok önemli. Merkez Bankası'nın son adımı önemli bir adımdı.

Türkiye'nin erken seçimine piyasanın tepkisi hem doğru hem olumlu. Belirsizlik azaldı. Yatırımcıların kafasındaki soru işareti kalktı. Seçimin hemen sonrasında hükümet kurulacak. Kim seçilirse seçilsin 5 yıl ülkeyi yönetecek. Piyasalar onun için olumlu bakıyor. Yeni sistemde Türkiye'nin önü açık, reformların gündeme alınması için bir fırsat.

KURDAKİ GELİŞMELER

Şöyle bir yukarıdan bir 10 bin metreden bakalım. Türkiye'deki cari açık ve şirketlerin döviz açığı sorunu yeni değil. Doğu Avrupa ve Orta Avrupa ülkeleri reformlar yaptılar. Çok hızlı büyüdüler. Para birimleri değer kazandı. Şu anda en kötüsü fiyatlanmış durumda.

Seçimin ardından gelecek güçlü bir reform dönemi ve jeopolitik gerginliklerin azalması Türk Lirası'na olumlu yansıyacak."

Devam ediyor...