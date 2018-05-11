Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen 2.5 saatlik Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından gelen önlem açıklamalarına karşın 4.37 TL’ye kadar çıkan doları dün Londra’ya yatırımcı çıkarması haberi sakinleştirdi. Ekonomi yönetimi Londra’ya çıkarma yaparak yatırımcılarla bir dizi görüşme gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geniş katılımlı bir ekonomi heyetiyle yapacağı İngiltere ziyareti, 13-15 Mayıs’ta planlanıyor. Tatlı Dil Forumu nedeniyle İngiltere’ye gidecek olan Erdoğan’ın beraberindeki heyette Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de bulunacak.

Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre Şimşek’in hafta sonundan itibaren yatırımcılarla görüşmelere başlayacağı, güven algısını Türkiye’nin orta vadeli hedeflerini anlatarak iyileştirmeyi amaçlayacağı belirtiliyor. Bu haberin gelmesiyle dün dolar 4.30’dan açıldıktan sonra 4.22 TL’ye kadar gevşedi. Euro ise 5.11 TL’den 5.03 TL’ye geriledi.

EKONOMİ BÜROKRATLARI DÜN TOPLANDI

Önceki günkü Ekonomi Koordinasyon Kurulu sonrası dün de üst düzey ekonomi bürokrasisi toplandı. Hazine Müsteşarı Osman Çelik başkanlığında akşam saatlerinde yapılan toplantıya Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben’in de aralarında bulunduğu üst düzey ekonomi bürokratları davet edildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki toplantıya da katılan üst düzey yetkili, “İki toplantının birbiriyle bağlantısı yok, önceki günkü gündemle ilgili bir toplantı değil. Kimle ilgili bir konu varsa o davet ediliyor” diye konuştu.