Makaron'un haberine göre, Sinan Akçıl, “Dev sesli bir kadın ve asalet akan bir adam... Türk halkının sevdiği iki insan, koşarak geldim” dedi.



Arar’ın parmağındaki eşi ve kendisinin baş harflerinin olduğu F&F yüzüğü dikkat çekince, “Evet, benim için tasarlanmış bir yüzük. Anlamı çok büyük” dedi.

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