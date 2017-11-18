Sinan Akçıl'ın şarkıcı sevgilisi Otilia Bruma: Bir gecelik kaçamağı affederim

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*Romanya’da doğdum. Tek çocuğum. Üç yaşından beri şarkı söylüyorum.



*Hiç şımarık bir kız olmadım. Mütevazı bir aileden geliyorum. Ailemin ev gereçleri satan bir dükkanı var. Bükreş’te oturuyorlar. Ama ben çocukken büyükbabamlarla şehir dışında. Daha basit bir hayatımız vardı.