Hürriyet'te yer alan habere göre; Pop müziğin ünlü ismi Sinan Akçıl, Ordu'daki bir AVM'nin 1. yılında sahneye çıkıp mini bir konser verdi. Konsere binlerce kişi geldi. Sahnede sevilen şarkılarını seslendiren Sinan Akçıl, konuyu son günlerde çok konuşulan fotoşop iddialarına getirdi. Men's Fitness dergisine baklavalı karın kaslı pozlar veren Sinan Akçıl'ın bu pozları için fotoşop iddiası yapılmıştı. Sinan Akçıl fotoşop iddiaları için "inanmayan gelsin karnıma dokunsun" dedi.



Sinan Akçıl yakın dostu İrem Derici'ye övgüler yağdırıp izleyicilere İrem Derici için tezahürat yaptırdı. Bu anı cep telefonu ile görüntüleyip Whatsupp ile İrem Derici'ye yolladı.

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