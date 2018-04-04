Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, geçtiğimiz haftalarda gördüğü bir rüyanın ardından umreye gitmeye karar verdi. Konser programını umre ziyaretine göre ayarlayan ünlü sanatçı, geçtiğimiz hafta gerçekleşen Ordu konserinin ardından umreye gitti. Kutsal toprakları ziyaret eden Akçıl, Mekke ve Medine'de Türkler ve Araplar'dan büyük ilgi gördü. Birçok hayranı Akçıl ile fotoğraf çektirdi.

Günaydın'dan Özlem Avcı'nı haberine göre, ziyaret sırasında duygusal anlar yaşayan Sinan Akçıl, "Önce Peygamber Efendimiz'in kabrini, sonra Uhud Dağı'ndaki şehitliğimizi ziyaret ettim. Ardından da Mekke'de umreyi tavaf ederek ziyaretimi tamamladım" dedi.



Kabe'yi gördüğü anda gözyaşlarını tutamayan Akçıl, oradaki maneviyatın kendisini çok etkilediğini dile getirdi. Şarkıcı, kutsal topraklarda Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in kabrini ziyaret ettiği anda yaşadıklarının tarifsiz olduğunu şu sözlerle dile getirdi:



"Kabe'yi tavaf ettiğim anlarda Yaradan'a ruhen yaklaştığımı hissettim. O anı tarif etmem mümkün değil. İnşallah, Allah'ım nasip ederse Hac vazifemi de yerine getirmeyi çok istiyorum. Özellikle sabah ezanını dinleyip ibadetimi yaptıktan sonra ellerimi Yaradan'a açarak 'Beni, ailemi, eşimi dostumu bağışla, günahlarmızı affet. Güzel ülkemi, vatanımı her türlü iç ve dış düşmana karşı koru. Mehmetçiğimizi, ordumuzu gireceği her mücadelede muzaffer eyle' diyerek dua ettim. Bu anlar benim için çok özeldi."



Ünlü şarkıcı, ziyareti sırasında kendisini çok şaşırtan bir olayı da anlattı:



"Türk bir kız hayranım peşimden koşarak yanıma geldi. Elindeki kağıdı bana verdi. İnanılmaz bir hikaye. Kağıda adımı yazıyor ve karşısında beni görüyor. Çok özel bir andı."

Akçıl'ın Canem adlı hayranı, aynı hikayeyi "Bu notu 17 gün önce İzmir'de yazmıştım. Bugün karşılaştık, mutluyum" notuyla Instagram sayfasında paylaştı.



Ünlü şarkıcı, umre ziyaretinden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

