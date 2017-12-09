HT Magazin’den Nuri Altuntaş haberine göre, bir restorantın açılışına katılan Akçıl, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Otilia Bruma’ya, “Otilia kız, aklını kullan. Benden abla tavsiyesi” diye seslenen Açıkgöz’e şu yanıtı verdi: “Hülya, Otilia’ya çok düşkün gözüküyor. Otilia ona bir randevu versin. Yemek yiyip aralarında halletsinler.”

Açılışta bir diğer eski sevgilisi Ayşe Akın’la pişti olan Akçıl, “Göz göze gelsek selam verirdim” dedi.





sinan akçıl

Otilia Bruma

Hülya Açıkgöz

Hadise Açıkgöz