Makaron'dan Mesut Yılmaz'ın haberine göre, gecede Sinan Akçıl ile İzel yeni çıkardıkları ‘Teşekkürler Sevgilim’ düetiyle misafirlere duygusal anlar yaşattı.



22 Şubat’ta program yapmaya başlayacak olan Akçıl, “İlk konuklarımdan birisi Serdar Ortaç, diğeri bilin bakalım kim?” dedi.



Ayrıldığı sevgilisi Otilia’nın programa geleceği söylentileri sorulunca “Evet diğer konuğum Otilia, barıştık sayılır” diye yanıt verdi.

12 senedir sahnelerden uzak kaldığını söyleyen İzel, “Çok özledim. Birisinin beni zorla çıkarması gerekiyordu. Sinan geldi ve beni zorla pijamalarımla yatağımdan çıkardı. Sinan bilir ruh hastasıyım, dönmüşken doğru dürüst dönmem gerekirdi” şeklinde konuştu.