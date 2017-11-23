Sinan Akçıl’ın çapkınlık turu

Takvim'in haberine göre, eğlenceye Nişantaşı'ndaki bir barda başlayan popçu, mekana telefonla kumral bir güzel çağırdı. Akçıl'ın gizemli güzel gelmeden mekan değiştirmesi işleri karıştırdı.



Ünlü popçu, "Gel diye mesaj atıyorsun, sonra başka mekana geçiyorsun. Bu ne biçim iş!" diyerek sitem eden güzele sert çıktı.



Yaşanan olay sonrası genç kadını masadan kovan Sinan Akçıl, eğlenmeye yalnız devam etti.



Çıkışta moralinin bozuk olduğu gözlenen popçu, hızla aracına bindi.

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