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Ünlü şarkıcı konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: Erkek arkadaşımla üç buçuk yıldır beraberiz. Ona ve ailesine olan saygımdan olgunlukla karşıladım. Ahmet'in kalbini ve düşüncelerini samimi buluyorum.