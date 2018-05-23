Boğaz'da güzel havanın keyfini çıkartan Sinan Çetin-Rebekka Haas çiftinin, birbirlerine sarılarak yürümesi dikkatlerden kaçmadı.

Cadde'den Mesut Yılmaz'ın haberine göre, fotoğraflarının çekilmesiyle makyajsız olduğu için yüzünü saklamaya çalışan Rebekka Haas, görüntülenmekten kurtulamadı.