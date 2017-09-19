Sinan Çetin ve Kibariye arasında100 bin TL’lik anlaşmazlık!

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HT Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre efsanevi ‘Perihan Abla’ dizisinin yeni versiyonundaki Perihan Abla rolü için Kibariye’ye teklif götüren Çetin, şarkıcıdan beklemediği bir taleple karşılaşınca oldukça şaşırdı.