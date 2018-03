RÖPORTAJ | YAĞIZ SABUNCUOĞLU

FOTOĞRAF | DOĞUKAN TEVFİK MERİÇ

Dünya derbisine saatler kala, Eski futbolcu ve spor yorumcusu Sinan Engin, Habertürk Spor'dan Yağız Sabuncuoğlu'nun sorularını yanıtladı. İşte o röportajdan satır başları...

Bugünkü maç şüphesiz şampiyonluk yarışını direkt olarak etkileyecek, bu yüzden her iki takım için de çok büyük anlam ifade ediyor. Sizce bu karşılaşmanın favorisi olur mu?

Derbinin favorisi olmaz derler hep fakat bu derbi farklı bir derbi gibi gözüküyor. Futbolda her maç 3 ihtimallidir ama bu maç 4 ihtimalli bir maç olarak gözüküyor. Ya Fenerbahçe kazanır ya Galatasaray kazanır ya berabere biter ya da maç yarıda kalır. Bu yüzden 4 ihtimalli. 18 senedir yenilmeyen bir Fenerbahçe, onu yenemeyen bir Galatasaray var. Takım olarak bakılırsa; Galatasaray daha iyi durumda ve Terim'le birlikte ivme kazandı. Bugün çok gergin bir maç bekliyorum. Bugün içimden bir his var. Galatasaray'ın kazanmasını bekliyorum.

Bu tarz maçlarda hakem kim olursa olsun verdiği kararlarla iki tarafa da hiçbir zaman yaranamadı. Bugün özelinde Bülent Yıldırım'ın maçın skoruna etki edeceğini düşünüyor musunuz?

Sadece derbilerde değil ligde oynanan her maçta hakem yönetimi çok önemli yer tutuyor. Eğer iki takımdan biri bugün kırmızı kart görür ve 10 kişi kalırsa bu durum kesinlikle o takımın alacağı galibiyete engel çeker. Hatta bir iddiada da bulunayım. 10 kişi kalan bir takım olursa; bu maçı kesinlikle kazanamaz. 10 kişi kalırsan bu tarz maçları asla kazanamazsın. O yüzden iki takım oyuncularının çok dikkatli olması gerekiyor. Görülecek bir kırmızı kart maçta alınacak skoru doğrudan etkiler. Bülent Yıldırım'ın da çok dikkatli olması lazım. Oradan stoperlere haksız bir sarı kart gösterip, ardından o sarı kırmızıya dönerse; maçın sonucu ne olursa olsun olay tamamen hakeme döner. Burada alınacak sonuçta en büyük faktör hakem olur.

Bu maçtan sonra önümüzde 8 hafta daha var fakat Fenerbahçe kaybederse; yarıştan kopar diyebilir miyiz?

Fenerbahçe bugün kaybederse; şampiyonluk yarışından tamamen kopar. Ligin sonuna kadar Avrupa kupaları için oynar. Yarışa da tamamen havlu atar. Kazanırsa ise işin rengi çok değişir ve Fenerbahçe bambaşka bir boyuta gelir. Şampiyonluk yarışına doğrudan bağlanır ve büyük avantaj yakalar. Çünkü diğer takımlara göre fikstür olarak daha avantajlı. Psikolojik ve puan olarak her türlü avantajı eline alır. Bu galibiyet bundan sonra oynanacak maçlara yansır. Şampiyonluk yolunda büyük bir engeli aşmış olur.

Peki ya Galatasaray kaybederse?

Galatasaray kazanırsa; Fenerbahçe'yi devreden çıkarır ve ezeli rakibine her anlamda büyük darbe vurur. Fenerbahçe Kulübü bu mağlubiyetten sonra tamamen karışır. Kulübün önünde çok önemli bir seçim var. Bugün buradan çıkacak mağlubiyette Aziz Yıldırım da çok büyük yara alır. Seçimi kazanması bile tehlikeye girebilir. Bunun dışında olası bir mağlubiyette stadyum da karışabilir. O yüzden mağlubiyetin Fenerbahçe'ye getirecekleri çok fazla fakat Galatasaray kaybederse; çok büyük bir kayıp olmaz.

Yarın bu haftanın bir diğer kritik mücadelesinde Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Bu iki tarafın gözü bugün oynanacak derbide olur mu?

Derbiden çıkacak sonuç çok önemli. Bugün eğer olur da bu maç berabere biterse; Beşiktaş yarınki maçta galibiyet yerine beraberliğe oynayabilir ve daha rahat bir oyun oynar. Bugünkü maç Beşiktaş'ı tabii ki ilgilendiriyor fakat Beşiktaş'ın yarınki maçı her halükarda kazanması lazım. Bugün Fenerbahçe için söylediklerimiz Beşiktaş için de geçerli çünkü hem derbi Galatasaray'ın istediği gibi biterse; hem de yarın Beşiktaş kaybederse zirvede Başakşehir ve Galatasaray kalır. O yüzden iki maç birbiriyle bağlantılı maçlar.