23 | 30

Yayıncı kuruluştaki eski oyuncular hepsi kırmızı kart dedi. Lütfen pozisyonu açın izleyin. Talisca, Donk'a değmiyor bile, değse kırmızı. Ama değmiyor. Donk da sallıyor ama değmiyor. Burada itiş, kakış var. Hakem de bu pozisyonu görmüyor. Ama öteki önünde dirsek.