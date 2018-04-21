Maçın ardından galibiyetin mimarları yayıncı kuruluşa konuştu.

SİNAN GÜMÜŞ: ''2-2'DEN SONRA ZORDU AMA...''

Galibiyet golünü getiren Sinan Gümüş,''Kupadan elenmemiz bizi üzdü. Futbol öyle bir oyun ki, üç gün sonra yeni bir şans doğuyor. Bugün de 2-2'den sonra zordu. Hocamıza beni çağırdı, şans vereceğini söyledi. Allah'a şükürler olsun kazandık.'' dedi.

GOMIS: ''ÜÇ PUAN GOLDEN DAHA ÖNEMLİ''

Maçın ilk golünü atan Bafetimbi Gomis, ''Gol atmamdan çok 3 puan önemliydi. Zor maçtı ama üstesinden geldik. Galibiyet serisi yakalamak çok önemli. Şimdi Beşiktaş maçına en iyi şekilde hazırlanıp kazanmak istiyoruz.'' ifadelerini kullandı.

DENAYER: ''BU TÜR MAÇLARDA KALİTEMİZ ORTAYA ÇIKIYOR''

Maçın ardından konuşan bir diğer isimse Denayer oldu. Belçikalı stoper yaptığı açıklamada, ''Beşiktaş maçı da kolay olmayacaktır. Tabii ki kazanmak için sahaya çıkacağız. Bu tür maçlarda Galatasaray'ın kalitesi ortaya çıkıyor. Biz de kalitemizi gösterdik ve 3-2 kazandık.'' şeklinde konuştu.