Galatasaray’dan 600 bin Euro kazanan Sinan Gümüş zam bekliyor. Genç yıldızın menajeri ile Sarı-Kırmızılı yönetim masaya otururken daha önce teklif edilen 1 milyon Euro, yıllık 5.5 milyon TL olarak revize edildi.

Sinan’ın menajerine ayrıca bunun son teklif olduğu ve artık Türk oyunculara döviz kuru üzerinden sözleşme verilmeyeceğinin bildirildiği öğrenildi.