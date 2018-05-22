Zor maçlarda ‘Hızır’ gibi yetişip şampiyonluğun habercisi olan goller atan Sinan Gümüş mutluluktan adeta havalarda uçuyor...

Gazete Habertürk'ün haberine göre; “Bu başarıyı hep birlikte elde ettik. Bu şampiyonluğu yüzde 100 hak ettik ve en çok hak eden de bizdik! Bu yüzden hepimiz çok gururluyuz” diyen genç oyuncu, “Kritik maçlar oldu ve bu maçların hepsini kazanmasını bildik. Kolay bir sezon değildi. Ancak sonuna kadar pes etmedik. Fatih hocanın gelişi benim için de çok şey değiştirdi. Daha çok süre aldım ve takıma katkı verdim. Fatih hocam bana güvendiği için ona çok teşekkür ediyorum. Ben de inşallah o güvenin karşılığını vermişimdir” ifadesini kullandı.

''BARÇA’YA KARŞI OYNAMAK İSTERİM''

Süper Lig’de süre alamadığı zamanlarda hep güçlü olup hiçbir zaman pes etmediğini vurgulayan Sinan Gümüş, şöyle devam etti: “Allah’a şükür bu günleri görmek nasip oldu. Çok mutluyum. Şampiyonlar Ligi’ni de özlemiştik. Bayern Münih ve Barcelona beğendiğim kulüpler ve onlara karşı oynamak güzel olur. İnşallah da onlar çıkar. Çünkü güzel bir hatıra olur ve o gruptan çıkmak daha da büyük bir anlam ifade eder bizim için.”