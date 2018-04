HT Magazin'de yer alan habere göre, kendisini 'deniz çöpçüsü’ olarak tanımlayan çevreci sanatçı Şinasi Yelkenci’nin, denizden çıkardığı çöplerden yaptığı, her biri toplumsal mesaj içeren eserlerinin yer aldığı sergisi ‘Denizden Gelen’, Burgazada Cennet Plajı’nda kapılarını açtı.



36 ülkeden 100 isim arasına giren tek Türk sanatçısı olan Yelkenci, 20 yıl önce denizlerden çöp toplayarak başladığı ‘temiz deniz’ idealini yakalayabilmek için ortaya çıkardığı eserlerle çevre kirliliği ve doğa katliamına dikkat çekmek istiyor.



Gitar sapından klozete, her türlü plastikten iç çamaşırına, balık ağından halata, halı-kilimden lastik ayakkabıya kadar akla gelebilecek her türlü atığın, enstrüman, bukalemun ya da duvar saksısı olarak bir esere dönüştüğü çalışmalar, 6 Mayıs’a kadar ziyarete açık olacak.

