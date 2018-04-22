Psikolog Dr. Ömer Faruk Öndağ, sınava hazırlanan gençleri ilkbahar mevsiminin olumsuz etkilerine karşı uyararak, "Normal uyku saatinizden fazla uyumayın, her gün içtiğinizden 4-5 bardak fazla su için ve 30-35 dakika fazla spor yapın" dedi.
DHA'nın haberine göre; Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği 'Bir müsaade sınavım var! İç disiplin ve motivasyon' seminerinde üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerle bir araya gelen Psikolog Dr. Ömer Faruk Öndağ, ilkbahar mevsiminin olumsuz etkilerine karşı gençleri uyardı. 'Çocukları bilmediği ve görmediği sinsi bir düşman bekliyor' diyen Ömer Faruk Öndağ, "Burada bir yarış söz konusu. Püf nokta bu yarıştan asla vazgeçmemekten ve pes etmemekten geçiyor. Güvenli yer diye bir yer var. Bu güvenli yer geçmişte yaşadığınız bir anı veya gelecekle ilgili bir hayal olabilir. Strese girdiğiniz zaman veya sıkıntıya düştüğünüz zaman hemen orayı hayal edeceksiniz. Orada birkaç dakika kalmak seni toparlayacak yoluna daha iyi şekilde devam edeceksin” diye konuştu.
“BİR SÜRÜ ÖĞRENCİ TRENİ KAÇIRIYOR”
Konuşmasının devamında sınav öncesi gençlere ilkbahar mevsiminin olumsuz etkileri üzerine uyarılarda bulunan Öndağ, “Son 400 metre kim ipi göğüslerse o götürecek. Çok muazzam bir kazanç elde edecek. Ancak çocukları bilmediği ve görmediği sinsi bir düşman bekliyor, o da ilkbahar. Bir sürü öğrenci ilkbahar yüzünden treni kaçırıyor. Kendinize dikkat edeceksiniz çünkü ilkbaharda bütün canlılar değişime uğruyor. İnsan bedeninde de muazzam bir dönüşüm olur. Uyku yetmez yine uyumak istersin. Kendini yorgun, isteksiz ve bitkin hissedersin bırak ders çalışmayı kalem kaldırmaya gücün kalmaz. Sınav stresi zaten öğrencinin üzerinden silindir gibi geçiyor. İlkbahar da geliyor öğrenciyi bir süpürüp götürüyor” ifadelerini kullandı.
ÖĞRENCİLERİN NE YAPMASI GEREKİYOR?
Öndağ, öğrencileri ilkbaharı sıkıntısız şekilde atlatmaları için şu tavsiyelerde bulundu: "Normal uyku saatinizden fazla asla uyumayın, ne kadar çok uyursanız o kadar yorgun ve kötü olursunuz. Normal saatiniz neyse o kadar uyuyun. Her gün içtiğinizden 4-5 bardak fazla su için, vücudun ihtiyacı var, o suyu ona vereceğiz. Her gün 30-35 dakika fazladan spor yapacaksınız. Bahar dönemi beden efor sarf etmek istiyor."
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