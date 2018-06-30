Vatandaşlar görevliyi ikna etmeye çalıştı

Bu yıl ilki gerçekleştirilen YKS’nin birinci oturumu olan TYT sınavı saat 10.15’te başladı. Ağrı’da sabah saatlerinde okula gelen ve kimliğini evde unuttuğunu fark eden Büşra demir adlı öğrenci çevrede bulunan vatandaşalar tarafından evine götürüldü. İHA'nın haberine göre, adeta zamanla yarışan Demir, kimliğini alarak okula geldi. Demir, 15 Temmuz Anadolu Lisesi’nde gireceği sınava 1 dakika geç kaldı. Saat 10.01’de okulun kapısının önünde hazır bulunan Demir, geç kaldığı gerekçesi ile görevli eğitmen tarafından dersliğe alınmadı. Uzun uğraşlar veren Büşra ve yanındaki vatandaşların çabası bir işe yaramadı. Hayalleri başına yıkılan ve gözyaşlarına boğulan öğrenci uzun süre gözyaşlarını tutamadı. Eğitmene gözyaşlı içerisinde yalvaran Demir, “Allah rızası için beni sınava alın” dedi. Öte yandan öğrenciye yardım etmek isteyen çevredeki vatandaşlarda uzun süre sınavdan sorumlu eğitmeni ikna etmek için uğraştı. Çabaları yetersiz kalan öğrenci gözü yaşlı bir şekilde ağlayarak okuldan ayrıldı.
KİMLİĞİNİ UNUTUP DIŞARI ÇIKINCA SINAVA GİREMEDİ
Sivas'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmek için sınav salonuna gelen öğrenci kimliğini unutup tekrar dışarı çıkınca kapının kapanmasıyla sınava giremedi.
Bu yıl ilk defa üniversiteye girişte uygulanan YKS için öğrenciler sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri salonlara gelmeye başladı. Sınava girecek öğrenciler polisler tarafından aranırken, sınava giriş belgeleri ve kimlikleri kontrol edildi. Adayların üzerilerinde bulunan anahtar, çakmak, telefon, kol saati, madeni para, peçete ve kağıt gibi eşyalar içeriye alınmadı. Sınava girmek için Edebiyat Fakültesi'ne gelen Aziz Mum polislerin sınav giriş belgesini kontrol ettiği sırada kimliğinin olmadığı uyarısının ardından dışarı çıktı. Aracından kimliğini alıp tekrar sınav salonuna gelen öğrenci saatin 10.00 olmasıyla sınav salonunun kapısının kapatılmasıyla sınava giremedi.
Uzun süre yetkililere dil döken öğrenci çabalarından sonuç alamadı.
Sınava kimliğini unutup giremeyen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrencisi Aziz Mum,"Yapı Denetimi Bölümü'nde okuyorum. Birinci senemi bitirdim sınava bir daha girecektim. Okulumu İnönü Üniversitesi'ne alacaktım. Yeni bir bölüme gidecektim. Sınav giriş belgesini verdim. Sadece kimliğimi unuttuğum için 'Arabaya koş dedi bir dakika var' dedi. Koştum geldim kapıyı kilitlemişler. Sonra içeriye almadılar. Son 15 dakika kala bence fazla son 5 dakika bile olsa kimliğin varsa yanında sınava almalılar. Polisinde haberi var ben ona teslim ettim. 'Belgeni al' dedi. Ben almadım ki sınava gireyim diye. Kaçırdım 15-20 saniye ile normalde vicdanlı olsalar içeriye alırlardı" dedi.
Öğrenciler sınavda ter dökerken aileler ise dışarı da Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti. Öğrencilerin kapıların kapatılmasıyla sınava alınmamasına ise bazı veliler tepki gösterdi. Saat 10.15'te başlayan ve 135 dakika süren sınavda öğrencilere 160 soru soruldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.