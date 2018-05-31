SINAVLARDA öğrencilere en fazla hata yaptıran “acelecilik” ve “dikkatsizlik” oluyor. Zamanı yetiştiremeyeceği kaygısıyla öğrenciler soruları sonuna kadar okumuyor ya da soru köklerine dikkat etmedikleri için aslında ne istendiğini de yanlış alıyor. İşlem gerektiren sorularda ise kâğıt-kalem kullanmak yerine kafadan işlemleri yapmak hatalı sonuca, dolayısıyla da yanlış cevaba ulaştırıyor.

Fen Bilimleri Rehberlik Koordinatörü Cihan Yeşilyurt ile Final Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Celil Vardar sizler için sınavlarda en çok yapılan hataları çıkardı.

SORUYA KARŞI ÖNYARGILI OLMA: Soruları “Çok kolay” diye küçümsemek de “Zor, yapamam” demek de hatalı davranıştır. Her soruya bakın.

ACELE ETMEK: Zamanın yetişmeyeceği kaygısıyla soruları hızlı okumak ya da soruyu yarısına kadar okuyup anladığını düşünerek cevaplamaya kalkışmak yanlış seçenek işaretletir.

DİKKATSİZLİK: En basit sorularda bile dikkatsizlik hata yaptırır. Bu yüzden işlem gerektiren tüm soruları kâğıt-kalem kullanarak çözün. Tüm işlem basamaklarını kontrol edin.

ÇOK OYALANMAYIN: Çözemediğiniz sorular üzerinde çok oyalanmayın, zaman kaybedip moral bozmayın. Tüm sorular bittikten sonra bunlara bakın.

GRAFİKLERE DİKKAT: Grafik yorumlama sorularında sıklıkla hata yapılıyor. O yüzden grafikleri iyi inceleyin.

BOŞ BIRAKIN: Uğraştınız ve soruyu çözemiyorsanız boş bırakın. Bu, yanlış seçeneği işaretlemekten iyidir.

KAYDIRMA: Yanıtlarınızı cevap kâğıdına kaydırma yapmadan geçirin.

UZUN PARAGRAF: Uzun metinli sorulardan korkmayın, soru metninin uzun olması, sorunun içinde daha çok ipucu barındırdığı anlamına gelir ve bu nedenle bu sorunun kolay olma ihtimali yüksektir.

KÖKLERE DİKKAT: Soru köklerine dikkat edin ve ne istendiğini kesin anlayın. Bunlar soruyu çözme konusunda size ipuçları verir.

HEMEN İŞARETLEMEYİN: İlk doğru gördüğünüz seçeneği hemen işaretlemeyin, tüm seçenekleri okuyun, sonra işaretleyin.

SINAV STRESİNİ NASIL YENEBİLİRSİNİZ?

SINAVA sayılı günler kala birçok öğrenci stres ve kaygı yaşıyor. Özellikle ergenlik dönemindeki 8’inci sınıf öğrencileri bir yandan ergenlik sorunları ile baş etmeye çalışırken, bir yandan da sınava hazırlanıyor. Uyku ve yeme bozuklukları, sinirlilik, unutkanlık, karın ya da baş ağrısı, mide bulantısı, baş dönmesi stresin en temel belirtileri arasında. Sınav stresini yaratan en önemli neden ailenin ve çevrenin beklentisinin karşılanamayacağı düşüncesi. Stresi yenmenin yolu ise aile desteğinden geçiyor. Bu dönemde ailelerin çocuklarına sınavın sonucu ne olursa olsun yanlarında olduklarını ve onları sevmekten vazgeçmeyeceklerini anlatmaları gerekiyor. Stresle baş etme yollarından biri de “Yapamayacağım”, “Iyi puan gelmeyecek” gibi olumsuz düşüncelerden vazgeçmek. Bunun yerine “Elimden geleni yaptım, çalıştım, sınavda da en iyisini yapacağım” diyebilmek.

Sınav öncesinde de moral bozacak kişilerden uzak durmak başka bir rahatlama yöntemi. Keyif aldığınız etkinlikleri yapmak, arkadaşlarınızla buluşmak, sınav hakkında konuşmadan vakit geçirmek, açık havada yürüyüş yapmak da yine strese karşı en iyi yollar arasında yer alıyor. Sınav için taktik ve strateji geliştirmiş olmanız da kaygınızı azaltır. Sınavda hangi soruyla karşılaştığınızda, takıldığınız sorularda nasıl bir yöntem izleyeceğinizi biliyor olmanız bu kaygılarınızı da azaltacak.

SAAT 09.00’DA SINAV YERLERINIZDE OLUN

İKİ oturumlu Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 2 Haziran Cumartesi günü yapılacak. İki oturumlu sınavın ilk bölümü saat 09.30’da başlayacak. Öğrencilerin kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrencilerin en geç saat 09.00’da sınav yerinde olması gerekiyor.

15 DAKİKA GEÇ KALAN SINAVA GİRECEK: Sınavın ikinci oturumu da saat 11.30’da başlayacak. 15 dakika geç kalanlar, sınava girebilecek. Ama ek süre verilmeyecek.

GEÇERLİ OLMASI İÇİN KURALLARA UYUN: Sınavınızın geçerli olabilmesi için kurallara uymalısınız. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimliğiniz yanınızda yoksa sınava giremezsiniz. En az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi yine yanınızda bulunması gerekenler arasında yer alıyor. Yanınıza su ve peçete alabilirsiniz.

BUNLAR YANINIZDA OLMASIN: Çanta, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları, depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar, her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletler. Bunlardan biri yanınızda olursa sınav kurallarını ihlal ettiğiniz gerekçesiyle tutanak tutulur ve sınavınız iptal edilir. DOKTOR RAPORU İLE GİRİLEBİLİR: Doktor raporu ile kullanımı belirlenen hasta ve engellilere ait işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri araçlarla sınava girilebilir.

UYARI YAPILMASA DA İPTAL OLUR: Sınavda kopya çekmek de sınavınızı iptal ettirir. Kurallara uymazsanız sınavınız tutanakla iptal edilecek ve sınava devam etmenize izin verilmeyecek. Ancak, salon görevlileri diğer öğrencilerin dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürse kural dışı davranışlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda bulunmayabilir. Bu öğrencilerin kusurları ve kimlik bilgileri bir tutanakla sınav evrakına eklenecek. Bu öğrencilerin sınavı, değerlendirme işlemi yapılmaksızın geçersiz sayılacak. Bu tür konularda yapılan itirazlar dikkate alınmayacak.

KİTAPÇIKLARI ALABİLİRSİNİZ: Sınavda A, B, C ve D olmak üzere dört ayrı kitapçık türü olacak. Hangi kitapçığı kullanıyorsanız cevap kâğıdında o bölümü işaretlemelisiniz. İsteyen öğrenci ya da veliler sınav bölümleri tamamlandıktan sonra soru kitapçıklarını alabilecek.

ÖZEL LİSELER 500 ÜZERİNDEN PUAN AÇIKLAYACAK

Aralarında Amerikan, Fransız, Alman, İtalyan, Avusturya liselerinin de yer aldığı Türkiye Özel Okullar Derneği’ne üye 7 ilden 79 lise, öğrencilerini Liseye Geçiş Sınavı (LGS) puanlarıyla alacak. LGS sonuçlarının 22 Haziran’da açıklanmasıyla liseler taban puanlarını ilan edecek. Özel liseler de puanlarını LGS puanları gibi 500 üzerinden açıklayacak. 26-27 Haziran tarihlerinde özel liselerin puanlarını açıklayarak kayıtlarına başlamaları bekleniyor.

Bu liseler için tercih listesi hazırlanmayacak, puanı tutan öğrencilerin velileri önkayıt, kesin kayıt yoluyla çocuklarının kayıtlarını yaptıracak. Özel okul kayıtları yaklaşık 2 hafta sürecek, ardından da sınavla öğrenci alan liseler için tercihler başlayacak. Özel okullara kayıt yaptıran öğrenciler devlet okulları için tercih yapamayacak. Kesin kayıtlar e-okul sistemi üzerinden işleneceği için bakanlık bu kayıtları görebilecek. Bu arada isteyen özel okul kendi sınavını da yapabilecek.

MOLADA SINAV HAKKINDA KONUŞMAYIN

İKİ oturumlu sınav arasında 45 dakikalık bir mola olacak. İşte bu molada sınavın kritiğini yapmamanız gerekiyor. Yani soruları ve cevaplarınızı tartışmayın. Çünkü molanın ardından bir başka sınava daha gireceksiniz. Sınav soruları ve cevaplarınız hakkında konuşmak gireceğiniz sınavı da olumsuz etkiler. Bu yüzden de 45 dakikalık bu mola süresinde arkadaşlarınızla sınav dışında başka konuları konuşmayı tercih edin. Sorularla ilgili konuşmak isteyen arkadaşlarınıza da izin vermeyin. Bu molanın amacı dinlenmek; moral bozmak değil, o yüzden dinlenin.

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