Batman'da yabani hayvanlar için kurulan kapana sıkışarak ağır yaralanan ‘Karamel’ isimli sincap Bilgisayar Mühendisi Tayfun Demir’in yardımları ile İstanbul’da tedavi edilmişti.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre geçirmiş olduğu iki zorlu ameliyatın ardından, kolları kesilerek hayata tutunabilen Karamel’e, tekerlekli protez kol yapıldı. Öğretim görevlileri tarafından yapılan tekerlekli protez kol sayesinde tekrar dik durmaya başlayan sincap Karamel’in alışma süreci sona erdi.

Zaman içerisinde vücuduna takılan proteze alışan Karamel, kontrollü bir şekilde hayatına devam etmeye başladı. Uyum sağladığı tekerlekli proteziyle, evde ve bahçede koşuşturan Karamel renkli görüntüler oluşturdu.

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