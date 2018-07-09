Sincabın doğum anı anbean kayıtta!

Vahşi doğanın en sevimli ve en hareketli canlılarından olan sincaplar, buldukları bir ağaç kavuğunda tek başına doğum yapar. Doğa belgeselcileri de bir sincabın yuvasına yerleştirdikleri kamerayla sincabın doğum yaptığı anları görüntüledi