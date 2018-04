Evet oldukça hareketli canlılar ama sadece uyanık olduklarında. Sincaplar mevsimine göre günde 20 saate kadar uyurlar. Her sabah gün doğumunda ben Alf'in sesine uyanıyorum. Alf etrafta biraz koşturup tekrar uyuyor. Akşamüzeri uyanıp 2 saat sonra yeniden uykuya dalıyor. Sincaplar genel olarak bunu yapar. Ancak ayakta oldukları zaman onlara uyum sağlayabilmeniz mümkün değil. Çok hızlılar. Siz yorulup oturursunuz, onlar gelip üzerinizde tepinmeye devam eder.

Sincaplar genel olarak bizim kuru yemiş olarak tanımladığımız yiyecekler ve özellikle meşe palamudu ile birlikte çeşitli meyve sebzeleri yerler. Doğada küçük böcekleri de yedikleri olur. Her ortama uyum sağlayıp kolaylıkla yemek bulabilen canlılardır. Bulaşıcı hastalık taşımazlar. Aşıları yoktur. Ancak kemirgen canlılar olduklarından evin her yerini, kıyafetlere kadar kemirebiliyorlar. Bu yüzden elektrik kabloları başta olmak üzere pek çok eşyada önlem almak zorunda kaldım. Artık onlara özel bir ortamda yaşadıkları için sorun olmuyor.

Ülkemizde her ilde çok sayıda sincap var ama maalesef sincap uzmanımız yok. Ben de yurtdışı kaynaklarından araştırma yapıp bilgi edindim. Bu bilgileri de ülkemizdeki sincaplara faydası olabilir diye paylaşmaya başladım.

AYDA 3 KİLO ANTEP FISTIĞI YİYORLAR

- Sincap bakımı çok masraflı mı? Bir videonuzda YouTube'dan elde ettiğiniz gelirle sincapları beslediğinizi anlatmıştınız. Sincapların bakım masraflarını nasıl karşılıyorsunuz?

Aslında bahsettiğiniz videoda YouTube'dan edindiğim kazanç ile 2 yıl sonra sincapların aylık masrafının çıkacağını söylemiştim.

Sincapların rahat bir ortamda yaşayabilmeleri için onlara özel bahçeli bir ev tuttum. Çünkü sürekli toprak ve açık havada, bittabi güvenli bir bahçede olmalılar. Ayda en az 3 kilo işlenmemiş antep fıstığı tüketiyorlar ki fıstığın kilosu 180 lira. Daha önemlisi onlarla ilgilendiğinizdeki iş kaybınız... YouTube'un ödeyeceği rakam kesinlikle bunları karşılamaz.

-Gençlere YouTube konusunda neler diyebilirsiniz?

Maalesef özellikle öğrenci kardeşlerimiz derslerini ihmal edip YouTube'dan zengin olma hayalleri kuruyor. Bu konuda sürekli uyarı yapıyorum. Çünkü kendilerini YouTube'a kaptırırlarsa hayatlarında telafisi mümkün olmayacak olumsuzluklarla karşılaşabilirler. Bunun çok örneğini görüyorum ve bu yüzden YouTube'dan para kazanmanın çok olası olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Sincaplar ve ilgilendiğim diğer bütün canlıları kendi imkanlarım ile finanse ediyorum. Ama ne harcamış olursam olayım, emin olun onları sağlıklı ve mutlu olarak koştururken görmek paha biçilemez.

SİNCAP ALF'İN DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ

- Şu ana kadar bakımını üstlendiğiniz sincaplarla ilgili en komik anınız ya da anılarınız neler?

Aslında sincaplarla içli dışlı olup enteresan anlar yaşamamak mümkün değil. Ancak ilk aklıma gelen hikâye, iki yıl önce bir cumartesi gecesi gelen telefonla başladı. Pazar sabahı bir reklam çekimi gerçekleşeceğini, içerisinde bir sincap sahnesi olduğunu ve mutlaka çekime gelmemi rica ettiler. Ne olduğunu bile anlamadan kalktım gittim. Boğaz manzarasında büyük bir set hazırlanmıştı ve çekim ekibi hazır bekliyordu. Ali Ağaoğlu da oradaydı. Reklam, onun inşaat projelerinden birine aitmiş meğerse.

İngiliz yönetmen reklam için "İlle de sincap bulun aklımdaki reklam filmi için çok önemli" diye ısrar etmiş. "Burası Türkiye, sincabı nerden bulacağız? Eğitimli köpek getirelim" demişler ama nafile. Sincapları araştırırken beni görmüşler internette. Ben elimde kutu ve içinde sincap Faik ile birlikte girdim sete. Ali Ağaoğlu ve Allah bağışlasın çocukları merakla Faik'i görmek için geldiler. Kutudan çıkardım sevdiler. Tabi bolca kamera var. Ali Bey sincap Faik'i eline almak istedi ve aldı da.

Tabi munzur Faik hemen omzuna çıktı Ali Bey'in. Faik'in amacını iyi biliyorum da Ali Bey de öylesine güzel seviyor ki, bozmak istemiyorum. Tabi kaçınılmaz olarak Ali Bey'in üstüne işedi Faik. Çünkü yoldan geldik ve sincaplar sık idrar yapar. Kendi bulundukları ortama yapmadıkları için de ilk bulduğu ortama yapmış oldu. Bu arada etik bulmadığım için reklamdan para almadım.

Karamel'i ilk gördüğümde acısız bir şekilde ölmesini dilemiştim. O kadar kötü görünüyordu ki ağlamaktan kendimi alamadım.

- Ülkemizde ne yazık ki sırf eğlencesine bile hayvanlar katledilebiliyor. Yabani hayvanlar için kurulan kapana sıkışarak kolları kesilen sincap Karamel de bu zavallılardan biri. Neyse ki sizin Karamel'den haberiniz oldu ve zavallı sincabın bakımını üstlendiniz. Karamel çok zor 2 ameliyatı atlattı. Bu süreç nasıl ilerledi?

Karamel'in videosunu ilk gördüğümde acısız bir şekilde ölmesini dilemiştim. O kadar kötü görünüyordu ki ağlamaktan kendimi alamadım. Geçmiş dönemlerde çeşitli sebeplerden operasyon geçiren her sincabı kaybettik. Sadece ülkemizde değil sürekli bilgi paylaşımında bulunduğumuz dünya genelindeki sincap sever arkadaşlarımız da aynı sonucu yaşıyorlardı. Çünkü sincaplar narkozu kaldıramıyor ve genelde operasyon başlamadan ölüyorlardı. Karamel'in iki kolu için operasyon gerekliydi.

"O ACIDAN AĞLADI, BEN AĞLADIM"

Bunları bir anda küçücük bir videoyu izlerken ister istemez düşündüm. Tabii sincabı acil olarak Batman'dan İstanbul'a getirtip durumu net olarak anlamak için İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde röntgen çektirdik. Her iki kolu da kapan yüzünden omuzlarından parçalanmıştı. Acilen ameliyata alındı ve 6 saat kapıda gözyaşları içinde bekledim. O kadar şirin bir sincap ki ama maalesef yorulmuş, ürkmüş, acı içinde olduğu belli. Ama başardı ve hocamızın 'uyandı' dediği zaman yaşadığım mutluluğun tarifi yok.

Bir hafta sonra Karamel'in sargıları alındığında kollarda nekroz, yani hücre ölümü oluştuğunu ve acilen kollarını almaları gerektiğini söylediler. Bu kez daha zor ikinci bir ameliyat geçirdi. Ve yine başardı. Maalesef zaten narkoz ve antibiyotik kullandığı için ağrı kesici veremeden 15 gün acı içinde her gün pansumanı yapıldı. O acıdan ağladı, ben ağladım. Ama bitti şükür.

- Daha sonra da dünyada bir ilk gerçekleşti ve Karamel'e protez kol takıldı. Karamel'in son durumu nedir?

Evet kesinlikle dünyada bir ilk ve bütün dünya şu an Karamel in son durumunu merakla bekliyor. Örnek alacağımız bir model olmadığı için onun ihtiyaçlarına yönelik, özgün bir tasarım geliştirmeye çalıştık. Şu an oldukça iyi gidiyor ve proteze adaptasyon çalışmalarımız başladı. Sincaplar çok becerikli canlılardır ve kolay adapte olacağına eminim.

YARALI SİNCAP İÇİN SEFERBER OLDULAR! 19 YAŞINDAKİ GENÇ KAPANDA BULMUŞTU...

SİNCAP KARAMEL'İN SON HALİ...

TAYFUN DEMİR'E EN ÇOK "SİNCAP BESLEMEK YASAK DEĞİL Mİ?" DİYE SORUYORLAR

- Evcil hayvan olmadığı için ülkemizde sincap beslemek yasak. Sincap beslemenin cezası da var. Siz bu prosedürlerle nasıl uyum sağladınız? Çoğu insan bunu merak ediyor, size de çok soruyorlar...

Bunu bana da soruyorlar. Evet ülkemizde sincap bakımı yasak ve öyle de olmalı zaten. Çünkü ev için uygun canlılar değiller. Sürekli açık hava, toprak ve güneşe ihtiyaç duyuyorlar. Aksi halde strese girerek ölüyorlar.

Bununla birlikte sincap satan vicdansızlar da onları ormanlardan yakalıyor. Ben evimde misafir ederek tedavisini yaptığım sincapları tekrar doğaya bırakıp bunun videosunu paylaşıyorum. Olması gereken de bu. Ancak örneğin Alf'in kuyruğu kedi saldırdığı için yarım. Ve yarım kuyruklu bir sincabın doğada yaşaması mümkün değil. Tabii Karamel de öyle. Bu yüzden onların doğasına uygun bir ortam hazırlayıp Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlı Av ve Yaban Hayatı Müdürlüğü'ne dilekçe ile başvurduğunuzda, gerekli incelemelerin ardından size izin verebiliyorlar.

Tabii bu akıllara sincap alıp izin almayı getirmesin. Bunun karşılığı idari para cezasıdır ve lütfen bizim sincaplar için ödediğimiz her kuruşun yeni sincapların ormanlardan yakalanarak yok edilmelerine vesile olacağını unutmayalım.