Irak'ta Kerkük merkezli yayın yapan Türkmeneli Televizyonu Genel Müdürü Yalman Haceroğlu, terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığını gözler önüne serdikleri görüntülere ilişkin, "Amacımız, gerçekleri ortaya çıkarmak ve Türkiye'nin sözlerine inanmak istemeyen bazı Iraklı yetkililere bunu göstermekti." dedi.
Türkmeneli TV, terör örgütü PKK'nın Musul'a bağlı Sincar'dan çekilmeden önce faaliyet gösterdiği kampları görüntüledi ve yayınladıkları haberde örgütün oradaki varlığı ve terörist sayısı hakkında çarpıcı bilgilere yer verdi.
Haceroğlu, Irak ve Türk basınında da geniş yer bulan söz konusu gazetecilik başarısını "milli görev ve gerçekleri kamuoyuna aktarma sorumluluğu" olarak nitelendirdi.
PKK'nın Sincar'daki eğitim ve diğer faaliyetlerinin kamuoyundan gizlendiğini ifade eden Haceroğlu, "Bir kameraman arkadaşımızla PKK'nın Sincar'daki varlığını görüntüleme konusunu konuştum ve çekmeyi kabul etti. Sincar'daki PKK'lılar, 1 saat sorgudan sonra kameramanın çekim yapmasına izin verdi." dedi.
"AMACIMIZ GERÇEĞİ GÖSTERMEKTİ"
Irak'ta bazı yetkililerin daha önce PKK'nın Sincar'daki varlığına inanmadığını aktaran ve gerçeği tüm dünyaya göstermek için hareket ettiklerini belirten Haceroğlu, şunları söyledi:
"Amacımız ilk başta Irak kamuoyunu bilgilendirmek ve gerçekleri ortaya çıkarmaktı. Türkiye, 'Burada (Sincar'da) PKK varlığı var' dediğinde buna inanmak istemeyen bazı Iraklılara gerçeği göstermekti. PKK haberimizden sonra birçok Iraklı yetkili terör örgütünün oradaki varlığı hakkında bilgi sahibi oldu."
Haceroğlu, görüntülerde, Sincar ilçe merkezinde birçok binada PKK paçavrasının asılı olduğunun açıkça görüldüğünü, asıl dikkat çeken noktanın ise bu paçavraların yanında Irak bayraklarının dalgalanması olduğunu dile getirdi.
GÖRÜNTÜLER, IRAKLI YETKİLİYİ PKK İTİRAFINA SEVK ETTİ
PKK'nın Sincar'daki kamplarını ilk defa görüntülediklerini vurgulayan Haceroğlu, oradaki teröristlerden biriyle yapılan görüşmede sayılarının 3 bin olduğu ve onlara eğitim veren çok sayıda askeri müsteşarın bulunduğunu öğrendiklerini ifade etti.
Haceroğlu, "Çektiğimiz görüntüleri, Türkçe ve Arapça yayınladık. Bu, Irak medyasında da geniş yer buldu. Görüntülerimizin ardından Musul İl Meclisi Başkanı, PKK'nın Sincar'daki varlığını itiraf etti." diye konuştu.
TÜRKMENELİ TV, PKK'NIN KERKÜK'TEKİ VARLIĞINI DA GÖRÜNTÜLEMİŞTİ
Terör örgütü PKK'nın daha önceleri Kerkük ve güneyindeki varlığını da görüntüleyip yayınladıklarını hatırlatan Haceroğlu, bunu çok zor şartlar altında gerçekleştirdiklerini ve çok sayıda tehdit aldıklarını da aktardı.
"PKK, HANESUR'A ÇEKİLDİ"
Türkmeneli TV Genel Müdürü Haceroğlu, "Musul'daki kaynaklarımızdan aldığımız bilgiye göre, bölgeden ayrılan PKK'lı teröristler, Irak-Suriye ve Türkiye sınır üçgeninde bulunan Hanesur bölgesine çekildi. Gene yerel kaynaklarımıza göre, terör örgütünün Sincar ilçe merkezindeki operasyonlar merkezi binası duruyor ve içindeki teröristler de oradan ayrılmadı." bilgisini paylaştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.