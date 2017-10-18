Irak’ta, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) tek taraflı ve Anayasa’ya aykırı olarak 25 Eylül’de ‘bağımsızlık referandumu’ yapmasının ardından Irak güvenlik güçlerinin önceki gece başlattığı ‘Yıldırım Harekâtı’ sürüyor. İlk gün direnç görmeden Kerkük’te kontrolü sağlayan Irak güvenlik güçleri, dün de peşmergenin elinde bulunan ve terör örgütü PKK’nın kontrol noktası yapmaya çalıştığı Musul’un Sincar İlçesi’ni ele geçirdi.

SİNCAR’IN ARDINDAN MAHMUR VE HANEKİN

Sincar’a peşmergeden direniş görmeden giren merkezi hükümet yanlısı Haşdi Şabi birlikleri, hükümet binalarındaki IKBY bayraklarını indirdi. Haşdi Şabi, şehrin hâkimiyetini tamamen ele geçirdi. Ardından yıllarca PKK’nın bir kampının bulunduğu Mahmur İlçesi ve yakınındaki Celavla da Irak güvenlik güçleri tarafından peşmergeden alındı. Peşmergenin çekildiği İran sınırındaki Hanekin de Irak birliklerinin kontrolüne girdi. Hanekin, kalabalık bir Kürt nüfusun yaşadığı ve küçük bir petrol sahasının bulunduğu bölge. Bölgedeki Bay Hasan ve Havana petrol sahalarının da Iraklı güçlerin kontrolüne geçtiği bildirildi.

TUZHURMATU BÖLGESİ TÜRKMENLERE EMANET

Kerkük vilayetindeki 200 bin nüfuslu Tuzhurmatu’da gece sabaha kadar süren çatışmaların ardından kontrolü sağlayan Irak güvenlik güçleri, güvenlik noktalarına Türkmenleri yerleştirdi. Kentte bulunan 60 bin kadar peşmergeden 6’sının çatışmalarda öldüğü, 70’ininse yaralandığı bilgisi verildi. Bazı kaynaklar, Süleymaniye’deki hastanelere 22 peşmerge askerinin cesedinin getirildiğini belirtti.

30 BİN KİLOMETREKARE TOPRAK KAYBETTİ

Böylece, DEAŞ’ın bölgede yarattığı terörü fırsat bilerek 2014’ten itibaren Kerkük, Sincar, Mahmur, Celavla ve Hanekin gibi tartışmalı bölgeleri topraklarına katan Barzani yönetimi, 48 saat içinde bu yerleri kaybetti. Peşmergenin geri çekilmesiyle IKBY yönetimi, 2005’te kabul edilen yeni Irak Anayasası’daki sınırlarına geri döndü. Barzani tartışmalı 5 bölgeyi topraklarına kattığında, 30 bin kilometrekare toprak kazandığı hesaplanmıştı.

FIRSATÇI DEAŞ 2 KÖYÜ ALDI

Gazete Habertürk'ün haberine göre Kerkük operasyonunu fırsat bilen terör örgütü DEAŞ, 2 köyü ele geçirdi. Kent merkezinin 45 kilometre batısında yer alan Ed-Dibs İlçesi’ne bağlı El-Milh ve Et-Tuveyliğa köylerini ele geçiren teröristlerin, geçen hafta ele geçirilen Havice’den kaçtığı tahmin ediliyor. Irak güçleri, bin kişilik kuvvetle köylerin alınması için operasyon başlattı.

‘SÜLEYMANİYE, BAĞDAT’A BIRAKILACAK’ İDDİASI

Erbil merkezli Bas News, Bafel Talabani ile Haşdi Şabi arasında imzalandığını ileri sürdüğü bir anlaşmanın ayrıntılarını yayınladı. Habere göre, anlaşmada Talabani Ailesi’nin üssü olan Süleymaniye de Irak’a katılacak. İşte iddiaya göre anlaşma maddeleri:

“Iraklı güçler tartışmalı bölgelere yeniden konuşlanacak ve peşmerge güçleri geri çekilecek. Kerkük dahil 17 kasaba ve nahiye, merkezi hükümete teslim edilecek. Kerkük merkezinde ortak yönetim olacak. 15 Kürt mahallesi Kürtler, 25 mahalle de diğer oluşumlar tarafından yönetilecek. Süleymaniye Havalimanı açık tutulacak. Süleymaniye ve Kerkük’teki memur maaşları, merkezi hükümet tarafından ödenecek. Halepçe ve Süleymaniye, Kerkük bölgesine katılacak. Yeni bölge için yeni bir hükümet kurulacak.”

Irak güçlerince alınan Kerkük’te, dün devlet memurları işbaşı yaparken, çocuklar da okullarına gitti

BATI, ERBİL’İ TERK EDİYOR

25 Eylül’de Irak’ın kuzeyinde ‘bağımsızlık referandumu’ gerçekleştiren IKBY, Batılı müttefikleri tarafından da bir bir terk ediliyor. Almanya dün, ‘Irak’ta tarafsızlığı korumak amacıyla’, Kuzey Irak’ta peşmerge güçlerine eğitim vermeyi durdurduğunu açıkladı. ABD Başkanı Donald Turmp’ın önceki günkü “Irak’ın iç meselesinde taraf tutmuyoruz” açıklamasının ardından, dün de ABD Savunma Bakanlığı’nın peşmerge güçlerine eğitim ve silah yardımlarını askıya almaya hazırlandığı ileri sürüldü.

Rusya’nın da Erbil’deki konsolosluğunu kapatmaya hazırlandığı haber veriliyor. İngiltere’nin etkili gazetelerinden The Times’da dün çıkan bir analizde, Erbil’in müttefik olarak gördüğü Batılı ülkelerin “Kerkük operasyonuna alkış tuttuğu” belirtildi ve “Kerkük’süz İbadi yönetimi ayakta kalamazdı” görüşünün Batılı başkentlerde ağırlık kazandığı iddia edildi.

‘BÜTÜNLÜK’ VURGUSU

Suudi Arabistan Kralı Selman da dün Irak Başbakanı Haydar el-İbadi’yi arayarak, ‘Irak’ın toprak bütünlüğüne bağlılığını’ dile getirdi. Selman, Bağdat ve Erbil yönetimleri arasında diyalog başlatılması çağrısında da bulundu.

KERKÜK’E DÖNÜŞ

Olası çatışmalar nedeniyle önceki gün Kerkük’ü terk ederek Erbil ve Süleymaniye’ye giden Kürt aileler, dün evlerine dönmeye başladı. Sivillerin Kerkük’e dönüşlerinde, kent girişindeki kontrol noktalarında yer yer izdiham oluştu. Kerkük kent merkezinde ise hayat önceki güne nazaran normale döndü. Vekâaleten göreve atanan yeni vali Rakan Said’in çağrısı üzerine, kamu çalışanları dün sabah işbaşı yaptı, okullar da kapılarını öğrencilere açtı.

Kerkük’ten önceki gün Erbil ve Süleymaniye’ye giden çok sayıda Kürt aile, dün kente geri döndü

peşmerge

Kürt Bölgesel Yönetimi

irak