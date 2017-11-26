Sineklerin tahmin edilenden daha fazla mikrop taşıdığı ortaya çıktı

Bilim insanları sineklerin tahmin edilenden daha fazla mikrop ve hastalık taşıdığını buldu.
Yapılan DNA analizleri sonucunda karasinek ve kurt sineklerinde toplamda 600'den fazla farklı bakteri türü bulunduğu ortaya çıktı.
Bu bakterilerin bir kısmı kan zehirlenmesi, zatürre ve mide rahatsızlıklarına yol açan türden bakteriler.
Araştırmada yer alan bilim insanlarından, Penn Devlet Üniversitesi'nden Prof. Donald Bryant "İnsanlar sineklerin mikrop taşıdığını biliyordu fakat bu kadar olduğunu kimse düşünmüyordu" diyor.
DNA dizinleme teknikleri sineklerin hem bedenlerinin içindeki hem de bedenlerinin üzerindeki mikropları ortaya çıkarmak için kullanıldı.
Araştırmanın sonucunda karasineklerde 351, kurt sineklerinde ise 316 tür bakteri bulundu. Bu bakterilerin bir kısmı iki sinekte de ortaktı.
Scientific Reports dergisinde yayınlanan araştırma, kamu sağlığı kurumlarının sineklere bakışını etkileyebilecek türden.
BBC'ye konuşan Prof. Bryant "Kamu sağlığı yetkililerinin sineklerin bulaştırdığı bakterileri yeterince ciddiye aldığını düşünmüyoruz" diyor ve ekliyor:
"Sinekler hastalıkların salgına dönüşme hızlarına büyük bir katkı yapıyor.
"Bu araştırma bir dahaki pikniğinizde masada bir süre bıraktığınız patates salatasını yemek istediğinizde fikrinizi değiştirecek türden."
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