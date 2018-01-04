Eski eşi tarafından bu kareleri sızdırmakla suçlanan Gedik: "Mustafa Ceceli tarafından suçlanmaktan dolayı manen çöküntü içine girdim. Hâlâ sessizliğimi koruyorum"

Mustafa Ceceli ile Sinem Gedik boşandıktan sonra Ceceli’nin Selin İmer’le olan kareleri ortaya çıkmıştı.

Akşam'ın haberine göre, eski eşi tarafından bu kareleri sızdırmakla suçlanan Gedik, olayın avukatı Aslı Hatemi tarafından yapıldığını iddia ederek Hatemi'ye 150 bin TL’lik tazminat davası açtı.

"ÖZEL HAYATIMI İFŞA ETTİ"

İlk olarak çekişmeli boşanacakları için avukata gittiğini ancak Ceceli’nin ‘anlaşmalı boşanalım’ isteği karşısında ortak karar aldıklarını söyleyen Gedik, "Bu olay sonrası Hatemi'ye yaptıklarının ücretini ödedim. O da ücretin tamamını istedi. Boşandıktan bir gün sonra basında Ceceli’nin fotoğrafı çıktı. Avukat özel yaşamımı ifşa ederek bana zarar verdi” dedi.

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