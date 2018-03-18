Sözcü'nün haberine göre, Nişantaşı'nda görüntülenen Sinem Kobal, aracından ineceği sırada gazetecileri fark etti. Şoförüne “Medya var turlayalım” diyen Sinem Kobal, yaklaşık 15 dakika boyunca Nişantaşı’nda gideceği kafe etrafında aracıyla dolaştı.



Gazetecilerin peşini bırakmadığını anlayan ünlü oyuncu, aracından inmeyerek Emirgan’daki evine geri döndü.

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