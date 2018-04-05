Güzel oyuncu Sinem Kobal'ın 1 milyon lira istediği için "Romantik Komedi 3" filminin kadrosundan çıkarıldı iddia edilmişti. Dizisi nedeniyle filmde oynamayacağını belirten Engin Altan Düzyatan'ın ardından Sinem Kobal'ın da ekipten çıkarıldığı öne sürülmüştü.

Kobal, Duymayan Kalmasın programında, "Öyle bir şey yok, ben de sizde duyuyorum" diyerek bu iddiaları yalandı.