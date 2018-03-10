Ünlü oyuncular Bergüzar Korel ve Sinem Kobal, 'küstüler' iddiasına sosyal medya üzerinden yanıt verdi.



Bergüzar Korel, Instagram hesabından "Arkadaşlar değerlidir, Sinem de benim değerlimdir. Haberler hayal ürünüdür" mesajını yayınladı.





Sinem Kobal ise birlikte verdikleri pozu, "Ciddiye almadık ama yine de bu da burada dursun Bergüzüm. Not: Yine küstürmüşler bizi de" notuyla paylaştı.