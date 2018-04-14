HT Magazin'de yer alan habere göre, "Seda Sayan’la çalışan insanlar çok şanslı” diyen Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:



“O çok iyi kalpli, yardımsever ve dost bir insan. Hayatla olan kavgalarıma Seda Sayan’la son verdim. Seda Hanım’ın bana verdiği ‘Kim sana ne derse desin, kulaklarını kapa, sakın arkana bakma, yürü bacım’ şeklindeki öğüt ışığım oldu.”

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