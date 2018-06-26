Sinema seyirci sayısı %23,9 arttı

Sinema seyirci sayısı 2017 yılında, 2016 yılına göre %23,9 artarak 68 milyon 482 bin 526 kişi oldu. Yerli film seyirci sayısı %31,5 artarak 37 milyon 904 bin 91 kişi olurken, yabancı film seyirci sayısı %15,7 artarak 30 milyon 578 bin 435 kişiye ulaştı.

Sinema seyirci sayısı, 2013 - 2017

Gösterilen yerli film sayısı %11,6 arttı

Gösterilen film sayısı 2017 yılında, 2016 yılına göre %8,9 artarak 58 bin 214 oldu. Aynı dönemde gösterilen yerli film sayısı %11,6 artarak 25 bin 275 olurken, gösterilen yabancı film sayısı %6,9 artarak 32 bin 939 oldu.

Gösterilen film sayısı, 2013 - 20

Sinema salonu bulunmayan il sayısı 4 oldu

Sinema salonu bulunmayan il sayısı 2017 yılında 4 oldu. Sinema salonu bulunmayan iller Ardahan, Bayburt, Şırnak ve Tunceli oldu.

Tiyatro koltuk sayısı %9,7 arttı

Tiyatro salon sayısı 2016-2017 sezonunda, 2015-2016 sezonuna göre %8,6 artarken, tiyatro salonu koltuk sayısı %9,7 arttı. Buna göre; 2016-2017 sezonunda tiyatro salon sayısı 783 olurken, tiyatro salonu koltuk sayısı 287 bin 214 oldu.

Tiyatro salonlarında yapılan gösteri sayısı %18,2 arttı

Sezonlar itibarıyla karşılaştırıldığında; 2016-2017 sezonunda, 2015-2016 sezonuna göre tiyatro salonlarında yapılan gösteri sayısı %18,2 artarak 31 bin 690 oldu. Tiyatro salonlarında yapılan yerli/telif eser gösteri sayısı geçen sezona göre %19,8 artarken, yabancı/çeviri eser gösteri sayısı %12,8 arttı.



Tiyatro seyirci sayısı %16,4 arttı

Tiyatro salonlarında oynanan eser sayısı 2016-2017 sezonunda, 2015-2016 sezonuna göre %15,2 artarak 8 bin 948‘e ulaştı. Tiyatro salonlarında oynanan yerli/telif eser sayısı geçen sezona göre %15,3 artarken, yabancı/çeviri eser sayısı %14,5 arttı. Tiyatro seyirci sayısı 2016-2017 sezonunda, 2015-2016 sezonuna göre %16,4 artarak 7 milyon 6 bin 410 oldu. Tiyatroda yerli/telif eser seyirci sayısı geçen sezona göre %19,6 artarken, yabancı/çeviri eser seyirci sayısı %6,6 arttı.

Telif ve çeviri eseri seyirci sayısı, 2013 - 2017

Tiyatro salonlarında oynanan yetişkin eseri sayısı %3,4 arttı

Sezonlar itibarıyla karşılaştırıldığında; 2016-2017 sezonunda, 2015-2016 sezonuna göre tiyatro salonlarında oynanan yetişkin eseri sayısı %3,4 artarken, oynanan çocuk eseri sayısı %29,5 arttı. Bu dönemde tiyatro salonlarında yapılan yetişkin eseri gösteri sayısı %5 artarken, çocuk eseri gösteri sayısı %37,1 artarak 15 bin 60 oldu. Aynı dönemde yetişkin eseri seyirci sayısı %7,9 artarken çocuk eseri seyirci sayısı %29 arttı.

Yetişkin ve çocuk tiyatro seyirci sayısı, 2013 - 2017