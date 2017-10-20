Sinema ve dizi oyuncusu Tamer Karadağlı emniyete geldi

iHA’nın haberine göre, Oltalama (fishing) yöntemiyle Türkiye'de 50'ye yakın ünlü ismin sosyal medya hesaplarını ele geçirerek şantajla haksız kazanç sağlayan hacker çetesine mensup 46 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Olayla ilgili 'mağdurlar' arasında yer alan ünlü aktör Tamer Karadağlı, emniyete gelerek polise teşekkür etti.



SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR



Edinilen bilgiye göre, son dönemlerde bir sosyal medya uygulamasında bulunan takipçi sayısı yüksek fenomen hesapları oltalama yöntemiyle çalarak, şantaj ve tehditle para kopartan hackerlara yönelik operasyon düzenlenmişti. Türkiye'de Tamer Karadağlı, Erdal Özyağcılar, Gamze Özçelik ve Berk Oktay gibi 50'nin üzerinde ünlü simanın sosyal medya hesaplarını da çalan 46 şüpheli gözaltına alınmıştı.



Hacker çetesi ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nin soruşturması devam ediyor. Daha önceki operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin sorguları sürerken, 46 kişiden 28'i, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 14 zanlı ise 'adli kontrol' şartı ile serbest bırakıldı.



‘HEMEN ŞİKAYETÇİ OLDUM’



Çetenin dolandırdığı ünlüler arasında yer alan tiyatro ve sinema sanatçısı aktör Tamer Karadağlı, emniyete gelerek polise teşekkür etti. Siber Suçlarla Mücadele Bürosunda gazetecilere açıklama yapan Karadağlı, çetenin yalnızca kendini değil, onlarca kişiyi ağına düşürdüğünü belirterek, "Bu çete sadece beni değil, onlarca kişiyi ağına düşürdü. Bana bir mesaj geldi. İnstagram'dan mavi tik almak için onaylı hesap olsun diye. Ben de bilinçsiz bir şekilde; halbuki bilinçli olduğuma inanırdım. Ona dokunduğum anda hesabım gitti. Şantaj, tehdit, montajlarız, şunu yaparız, bunu yaparız. Bize para ver diye tehdit, şantaj, her türlü şeye başvurdular. Akşam saatlerinde oldu. Ertesi günü Siber Suçlar'a geldim. Hemen şikayetçi oldum. Buradan söyleyebileceğim tek şey; asla ve kat'a boyun eğmemeleri, hemen siber suçlara gelmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü, Siber Suçlar müthiş çalışıyor. Yani çok kısa bir süre içerisinde tespit edildiler. Teknik takip başladı. İki ay gibi bir süre içerisinde hepsi kıskıvrak yakalandı. Müthiş bir ağ. Bir kişi, iki kişi gibi bir şey değil. Baya bu insanlar iş edinmişler. İş adamlarını, oyuncuları, şarkıcıları, kadınları, erkekleri farklı farklı şekilde suçlayabilecek halde organize olmuşlar" şeklinde değerlendirme yaptı.



Şebekenin paralel ve çapraz hesap açtığını ifade eden ünlü aktör, sözlerine şöyle devam etti: "Birinin hesabını çaldıktan sonra biriyle yazışıyormuş gibi yapıyorlar. Resim koyuyorlar bir sürü. Senin hesabından bak böyle yazışmalar yapmışsın diye. Kadınları eskort yerine koyuyorlar. Bir sürü oyuncu hatta gazeteciler de var. Bu şekilde bir şantaja giriyorlar."



Şebekenin ağına nasıl düştüğünü de anlatan Tamer Karadağlı, "İlk olarak mesaj attılar. Benim tepkim çok net oldu. Ne yapıyorsanız yapın dedim önce. Sonra montaj yaparız, şantaj yaparız, editleriz, basına veririz dediler. Gidin dedim. Nereye verirseniz verin. Ertesi gün siber suçlardaydım. Emniyet güçlerine başvurdum. Bütün vatandaşların yapması gereken bu. Asla böyle bir şey karşısında boyun eğmemeleri hemen güvenlik güçlerine başvurmaları, siber suçlara gelmeleri ve hepsi tek tek yakalanıyor. Bu iş o kadar kolay değil. Benden istedikleri para komik. 2 bin lira istediler. İtibarınızı zedeleriz, şöyle ederiz, böyle ederiz. Kadınlarla yazışma deriz. Her türlü şeye başvuran insanlar bunlar. Ben bunları kan emici vampirlere benzetiyorum. Çok insanı mağdur etmişler. Bir sürü iş adamını, bir sürü oyuncuyu, bir sürü sanatçıyı. Tekrar aynı şeyi söylüyorum. Sanatçı olup zengin, iş adamı olmasına gerek yok. Herhangi bir vatandaşın böyle bir şeyin karşısında derhal siber suçlara gelmesini öneriyorum" dedi.



Karadağlı, açıklamalarının ardında emniyetten ayrıldı.

Tamer Karadağlı