HT Magazin'den Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, eylülde başlayan sinema sezonu nisana kadar oldukça hareketli bir dönem geçirdi. Birbiri ardına giren filmler deyim yerindeyse izleyicinin başını döndürdü.
Her hafta ortalama 5-6 Türk filmi izleyiciyle buluşurken iki film 5 milyonluk gişe barajını geçti. ‘Aile Arasında’ ile ‘Ayla’ sezonun izleyiciden en çok ilgi gören iki filmi olmayı başardı.
İZLEYİCİ SAYISI DÜŞTÜ
Ne var ki hareketli sezon nisandan itibaren durgunluk dönemine girdi. Gösterime giren filmlerin ve buna bağlı olarak izleyici sayısının düşmesiyle birlikte üç filmin yapımcısı sektörü hareketlendirmek için kampanya başlattı. Bilet ücretlerinin
ortalaması 12 TL olan ‘Ailecek Şaşkınız’, ‘Arif ve 216’ ve ‘Ölümlü Dünya’nın bilet ücretlerinde damping yapıldı.
BİLET ÜCRETLERİ 6 TL VE 7 TL
Mart ayının rekortmeni ‘Ailecek Şaşkınız’ın yapımcısı Murat Cemcir, Selçuk Aydemir’in yönettiği, Ahmet Kural ile başrolünü paylaştığı filmin gösteriminin 8’inci haftasında ‘İzleyicinin ilgisine teşekkür etmek istedik’ diyerek bilet fiyatlarını 6 TL’ye indirdi.
Ali Atay’ın yönettiği Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak ve Doğu Demirkol’un başrollerini paylaştığı ‘Ölümlü Dünya’ da damping yaparak ikinci kez gösterime giren filmlerden oldu. Bilet fiyatı 7 TL’ye indirilen film, izleyiciyle 11 Mayıs’ta yeniden buluştu.
Bilet ücretlerinde damping yapan bir diğer film ‘Arif V 216’. İlk gösterimi 5 Ocak’ta yapılan Kıvanç Baruönü’nün yönettiği, Cem Yılmaz ile Ozan Güven’in başrolünde olduğu film, önümüzdeki hafta 7 TL’den ikinci kez beyazperdeye yansıyacak.
2 Mart’ta girdiği gösterimi devam eden ‘Ailecek Şaşkınız’, bugüne kadar 3 milyon 907 bin 994 kişi tarafından izlendi.
İzleyiciyle 5 Ocak’ta buluşan ‘Arif V 216’ için kesilen bilet sayısı 4 milyon 944 bin 779 oldu.
16 Ocak’ta girdiği ilk gösteriminde ‘Ölümlü Dünya’nın izleyici sayısı 552 bin 674 olarak gerçekleşti.
İkinci gösterimi ilkini geçti
Aytaç Ağırlar’ın yönettiği, Halil Sezai Paracıkoğlu ile Melike Güner’in başrollerini paylaştığı ‘İncir Reçeli’, sinemadaki kampanyada oldukça özel bir yere sahip.
251 bin biletin satıldığı ‘İncir Reçeli’, ikinci gösteriminde ilk gösteriminden daha çok izlenerek bu konuda kırdığı rekoru elinde
bulunduruyor.
Filmi ilk gösteriminde 99 bin, ikinci gösterimindeyse 152 bin kişi izlemişti.
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