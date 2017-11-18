Sinemadaki yeni kapının anahtarı Gupse’de!

HT Magazin'den Mehmet Çalışkan bu hafta, ‘Deliha 2’nin setine girdi. Proje için doktor kontrolünde 23 kilo alan Gupse Özay’ın “formunu” nasıl koruduğu ortaya çıktı. Altı haftalık çekimler boyunca özel bir beslenme programı uygulayan oyuncunun ağzı ziyaretimiz sırasında bile hiç boş kalmadı.



EGE Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV - Sinema Bölümü’nde yönetmenlik eğitimi aldı.

Öğrenciyken okul arkadaşlarıyla çektiği ‘Yaman Yaşamışım’ adlı belgeselle ödül kazandı.

Reklam yazarlığı yaptığı dönemde çektiği skeci Youtube’da yayınladı.

O skeci izleyen Gülse Birsel’in teklifiyle soluğu ‘Avrupa Yakası’nda aldı.

Böylelikle aklında hiç olmayan oyunculukla sektöre giriş yaptı.

Ardından senaryo yazdı. Yazdığı karakteri oyuncu olarak da beyazperdeye taşıdı.

‘Zeliha’nın maceralarını hikâye edinen ilk filmi için 1 milyon 600 bin bilet satıldı.

‘Deliha’...

Gülse Birsel, o skeci görmeseydi Gupse Özay’ın şu andaki kariyeri ne olurdu bilemeyiz ama kısa sürede sinemada kendine edindiği yeri, filmlerinin izleyici sayısıyla da gözler önüne serdi.

Yine senaryosunu yazdığı, yine başrolünde yer aldığı ‘Görümce’, 1 milyon 914 bin kişi tarafından izlendi.

Yılmaz Erdoğan’ın ‘Tatlım Tatlım’ında ve İbrahim Büyükak’ın ‘Küçük Esnafı’nda sadece oyuncu olarak yer aldıktan sonra sinemayla tanıştığı karakterinin hikâyesi devam etti.

‘Deliha 2’...

KARİYERİNİN İLK YÖNETMENLİĞİ

BKM’nin ortağı Necati Akpınar ve genel müdürü Zümrüt Arol Bekçe ile masaya otururlar.

‘Zeliha’nın yeni maceralarını konuşurlar.

Necati Akpınar: ‘Gupse, senaryosunu yazdığın, başrolünde olacağın filmi sen yönet.’

Gupse Özay: ‘Yapabilir miyim? Bilemiyorum Necati Abi.

Necati Akpınar: ‘Biz sana güveniyoruz. Yönetmenlik öğrenim gördün. Gayet güzel yönetmenlik yapabilirsin. Filmin yönetmeni sensin.’

Yılmaz Erdoğan’ın Köyceğiz’deki çiftliğine kurulan film platosunda uygulayıcı yapımcı Mahir Altundağ tüm olanaklarıyla ‘Deliha 2’nin emrinde.

Yardımcı yönetmen Onur Bilgetay.

İngiliz Jean Paul Seresin görüntü yönetmeni.



Gupse Özay’a başrollerde Derya Alabora, Esin Eden, Hülya Duyar, Aksel Bonfil, Eda Ece, Ali Çelik, Mehmet Fatih Özkan, Mehmet Er, Özlem Akınözü ve Mert Öner eşlik ediyor.

Yılmaz Erdoğan’ın turistik tura bile açabileceği film platosunda ‘Deliha 2’ için kurulan dekorlar aslında dekor değil.

Evler çekimlerden sonra içinde bir ailenin oturabileceği kadar gerçek.

Dükkânlar da öyle, diğer her şey de.

Sanki yaşayan bir kasaba.

Sokak için 10 işçi 20 gün taş döşemiş.

Sette gerginlik yok, kahkaha gırla.

İşyeri değil de bir tatil beldesine benzeyen platoda kimsenin sete yetişme derdi yok.

Çiftlikte kaldıkları yerle set arası sadece 50 adım.

Ne bir korna ne de başka rahatsız edici ses.

Mandalina ve portakal kokusu sarmış her yanı.

Gupse Özay, yönetmenlik yapıyor ama egosunu yaşamıyor. Öyle ki yönetmen koltuğuna alışa geldiği gibi adını yazdırmamış.

Koltukta ‘Deliha 2 - Yönetmen’ yazıyor.

'Setteki herkes benim arkadaşım. Hep beraber işi kotarmanın, güzel bir film çekmenin çabası içindeyiz. Hepimiz yönetmeniz.’

Sahne çekiliyor, sonra herkes monitörün başında. Herkesin fikirleri, görüşleri havada uçuşuyor.

Herkes ‘Tamamdır’ diyorsa sahne tamamdır.

Farklı fikir ve görüş varsa bir çekim daha.

‘Deliha 2’, Gupse Özay için diğer bütün filmlerinden ayrı bir anlam taşıyor. Çünkü hem yazdı hem yönetti hem de oynadı.

Bu anlamda sektörde bir ilke imza atacak olmanın sorumluluğu yüksek.

İlk filmden bu yana geçen 16 yılda 57 filme imza atan Necati Akpınar’ın bir bildiği olsa gerek ki milyon dolarları Gupse Özay’a emanet etti.

Sektörde açılacak yeni bir kapının anahtarı onda.

Bunun farkında.



‘Deliha 2’nin başarısı meslektaşları için emsal olacak.

‘Zeliha’ hâlâ deli, çok samimi ve başına sürekli yeni dertler açıyor. İlk filmde aşkın peşinde koşan ‘Zeliha’, artık kariyer yapmanın peşine düşüyor.



Aşçı olmanın hayalini kurarak bir restoranda çalışmaya başlıyor. Yine hem ortalığı birbirine katıyor, hem de yine tanıştığı herkesin hayatına dokunuyor. ‘Zeliha’, acaba hayalini gerçekleştirebilecek midir?

'Deliha 2’ ekibi çekimler sonrası hatıra fotoğrafı çektirdi.



Gupse Özay, doktor kontrolünde çekimler öncesi aldığı 23 kiloyu 6 haftalık set süresince korumak için her fırsatta masaya oturdu. Aşçı olmak isteyen ‘Zeliha’nın ana mekânı mutfak olunca Özay, yemek konusunda hiç sıkıntı yaşamadı. ‘Eda’ karakterini canlandıran Eda Ece kamera karşısında olmadığı zamanlar platodaki köpeklerle yakından ilgilendi.

gupse özay