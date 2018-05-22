Önce bir kullanıcının Twitter sayfasında paylaştığı ardından da bazı gazetelere yansıyan fotoğraf, 55 yaşındaki Jet Li'nin bozulan sağlığını gözler önüne serdi ve oyuncu hakkında endişelerin artmasına neden oldu.

Yine sosyal medyada yayılan ve Li'yi Tibet'te bir tapınakta dua ederken gösteren fotoğraf da hayranlarını iyice telaşlandırdı. Fotoğrafın sosyal medyada yayılmasından sonra da oyuncunun menajeri resmi bir açıklama yaptı.



Jet Li'nin menajeri Steven Chasman, "Bunlar, 55 yaşındaki bir adamın kötü çekilmiş fotoğrafları" diyerek açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Jet Li'nin 10 yıldır hipertiroidizm sorunu var. Ama bu onun hayatını tehdit eden bir hastalık değil. Jet Li, hastalığıyla başa çıkabiliyor."

Jet Li'nin sosyal medyada yayılan fotoğraflarında bu kadar kötü görünmesinin nedeni ise "ters açı" ve "kötü ışık" gibi sebeplere bağlandı.