Singapur'da sürücüsüz otobüsler 5 yıl içinde yollarda

Singapur, sürücüsüz otobüslerin 2022'de ülkede tarifeli seferlere başlamasını planlıyor.

Singapur Ulaştırma Bakanı Khaw Boon Wan uygulamanın önce Khaw, Punggol, Tengah-Jurong bölgelerinde ve trafiğin daha az yoğun olduğu saatlerde deneneceğini söyledi.

Nüfusun da az olduğu bu bölgelerde yaşayanlar sürücüsüz otobüsler ile yakındaki diğer otobüs ve tren istasyonlarına taşınacak.

Singapur hükümeti, gençler yeni teknolojilere ve ulaşım yöntemlerine daha açık olduğundan, uygulama için ilk olarak gençlerin yoğun olduğu bölgeleri seçti.

Yolcuların gelecekte cep telefonlarından sürücüsüz otobüs çağırabilmeleri de gündemde.

Trafik sorunu daha az

Singapur, Doğu Asya'nın bölgeleri ile kıyaslandığında trafik sorununun daha az olduğu bir ülke.

Bunda ülkede otoyolların fazlalığı ve toplu taşıma sisteminin gelişmiş olmasının rolü büyük.

Singapur, sürücüsüz araç teknolojisinde dünyada öncü rol oynamak istiyor.

Ülkede Çarşamba günü, sürücüsüz araçlara yönelik bir test merkezi açıldı.

Yeni merkez, sürücüsüz araç ve otobüs teknolojisine yoğunlaşmak isteyen şirketlere hizmet verecek.

Singapur'da en az 10 şirketin bu teknolojiyi deneddiği biliniyor.