Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül, öğretmenleri ve arkadaşları tarafından mezarı başında anıldı.



Eren'in adının yaşatıldığı okulu Şehit Eren Bülbül Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen törenin ardından okul müdürü Eren Çavdaroğlu, öğretmenler ve öğrenciler Köprübaşı Mahallesi'ne gitti.





Burada Eren'in mezarını ziyaret eden grup, Kur'an-ı Kerim okuyarak Eren ve diğer şehitler için dua etti.







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