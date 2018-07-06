2018 yılı Ağustos Celp Dönemi'nde askere gidecekler ya da yaygın tabiriyle 98/3 tertipliler askerlik yerlerini 9 Temmuz 2018 günü e-Devlet sistemi üzerinden öğrenebilecekler. Süre yaklaştıkça askere gidecekler sınıflandırılmış yükümlü ne demek? sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki; sınıflandırılmış yükümlülük ne demek? İşte cevabı...

SINIFLANDIRILMIŞ YÜKÜMLÜLÜK NE DEMEK?

Sınıflandırılmış Yükümlü, asker altına alınacak adayın sevk edileceği sınıfın ve birliğin belli olduğunu göstermektedir. e-Devlet üzerinden askerlik sorgulama için bakıldığında Sınıflandırılmış Yükümlü ibaresi ile karşılaşan adayların, askerlik yerlerinin açıklanma tarihinde hangi sınıf ve birliğe teslim olacağı yazacaktır.

MSB'DEN DUYURU

Milli Savunma Bakanlığı resmi sitesinde 98/3 tertipler için bir duyuru yapılmış ve bu duyuruya göre 98/3 tertiplerin askerlik yeri 09 temmuz 2018 Saat 10:30’da açıklanacaktır.

Ağustos 2018 Er Celbinde Silâhaltına Alınacak Yükümlülere Ait Duyuru

Ağustos 2018 er celp döneminde silâhaltına alınacak er statüsündeki yükümlülerin, celp ve sevk işlemlerine ilişkin hususlar, 1111 sayılı askerlik kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca müteakip maddelerde açıklanmıştır.

Ağustos 2018 er celp döneminde;

1998 doğumlu ve bunlarla işleme tabi er statüsündeki yükümlülerden, kayıtlı olduğu askerlik şubesinin genel celp dönemi ağustos 2018 olanlar, b. Celp dönemi ağustos 2018 olmadığı halde, ağustos 2018 celp döneminde silâhaltına alınmak isteyen yükümlülerden bu talepleri uygun bulunanlar,

Yasal nedenlerle askere sevkleri tehir edilenlerden sevk tehir şartlarını kaybettiklerinden ağustos 2018 er celp döneminde sevke tabi olanların sevkleri yapılacaktır.

Sevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri sınıf ve eğitim merkezleri ile hangi grupta silahaltına alınacaklarını, askerlik şubeleri ile e-devlet üzerinden 09 temmuz 2018 tarihinden itibaren öğrenebilecekler, nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle askerlik şubelerinden veya e-devlet üzerinden sevk evrakını alabileceklerdir.

Ağustos 2018 er celbinde sevke tabi yükümlülerden:

Birinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini;

(1) askerlik şubelerinden 09 – 27 temmuz 2018,

(2) e-devlet üzerinden 09 – 26 temmuz 2018 tarihlerinde yaptırabileceklerdir.

İkinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini;

(1) askerlik şubelerinden 01 – 11 eylül 2018,

(2) e-devlet üzerinden 01 – 10 eylül 2018 tarihlerinde yaptırabileceklerdir.

Sevk evrakını alan yükümlüler yol ve iaşe bedellerini nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle ptt işyerlerinden veya ptt kart ile ptt matiklerden alabileceklerdir.

Ağustos 2018 er celbi 1’inci grupta sevke tabi olanlardan 27 temmuz 2018 dahil, 2’nci grupta sevke tabi olanlardan 11 eylül 2018 dahil tarihine kadar sevk işlemini yaptırmayanlar ile sevk evrakını aldıkları halde kendilerine tanınan yasal yol süresi sonuna kadar birliklerine katılmayanlar, 1111 sayılı askerlik kanunu’nun 89’uncu maddesi gereğince bakaya işlemine tabi tutulacaklardır.

1111 sayılı askerlik kanunu’nun 45’inci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ niteliğindedir.