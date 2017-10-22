Sınıra obüs ve tank sevkiyatı

Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinin karşısında bulunan Kilis ve Hatay'da sınıra askeri sevkıyat sürüyor.

İHA'nın haberine göre; Elbeyli ilçesinden yola çıkan içerisinde fırtına obüs toplarının da bulunduğu 7 araçlık tanklar kente ulaştı. Tırların üzerine konulan tank ve fırtına obüsleri, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG kontrolündeki bölgelerin Türkiye tarafındaki hudut karakollarına sevk edildi. Fırtına obüslerinin 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı sınır birlikleri ile Kilis-Hatay sınırına konuşlandırıldığı bildirildi. Kilis-Hatay sınırına askeri sevkıyatın peyderpey sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, sınırda konuşulu bulunan birlikler arasında da kritik noktalara sevkiyat yapıldığı bildirildi.

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