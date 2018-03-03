Sınırdan kaçak geçen 3 Suriyeli, 69 tabanca ve uyuşturucuyla yakalandı

SINIRDAN KAÇAK GEÇEN SURİYELİ 3 KİŞİNİN ÜZERİNDEN 69 TABANCA VE UYUŞTURUCU ÇIKTI

Suriye'nin terör örgütü PKKYPG denetimindeki Tel Abyad'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçen Suriyeli 3 kişi, 69 tabanca ve uyuşturucu haplarla yakalandı.

Akçakale 2'nci Hudut Tabur Komutanlığı'nda görevli askerler, terör örgütü PKKYPG denetimindeki Tel Abyad'dan sisli havayı fırsat bilip, yasa dışı yollarla sınırı geçen Suriye uyruklu 3 kişiyi, Kepez Mahallesi'nde gözaltına aldı. Şüpheliler, M.A.G. (21), M.B. (22), ve A.R.'nin (39) üst aramasında ve çantalarında ruhsatsız 69 tabanca, şarjör ve kurşunlarla bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi. Silah, uyuşturucu ve mermilere el koyan ekipler, şüphelileri sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü.

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