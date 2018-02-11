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Geçmişte üstü örtülü olarak onu destekleyen ağa babaları, bugün onların direkt yanında yer alıyor. Onlara silah ve eğitim desteği, psikolojik destek veriyor. Fakat bu millet 5 bin yıldır dünya coğrafyasında. Allah'a lafla değil, kan vererek ibadet ediyor'' dedi.