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Bahçede eşiyle beraber çalıştığını belirten Arslan, "Evimiz iyi değildi, burada kazandığımız parayla evimizi ve eşyamızı yeniledik. Kendime otomobil aldım, ehliyet aldım. Burası bizim için güzel bir kaynak oldu, bize güzel bir iş yeri oldu. Kadınlar evde yatıyordu, eşlerimiz gurbete gidiyordu. Hiçbir iş kaynağı yoktu. Şimdi yılın 12 ayı çalışıyoruz, sigortamız yatıyor, hasat zamanında 600-700 işçi çalışıyor, şuanda budama yapıyoruz. Türkiye'nin her yerinden takip ediyorlar. Her köye bu şekilde bir bahçe yapılırsa iyi olur, en azından göç engellenir, bizim köyde göç durdu" ifadelerini kullandı.