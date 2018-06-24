Milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Saat 17.00’de sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Sinop 2018 Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…



YSK’nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Sinop 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları da gelmeye başladı... İl genelinde yüzde 85.28 seçime katılım oranı sağlanırken saat 20:01 itibarıyla açılan sandık sayısı ise yüzde 74.6 … Sinop 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 62.093 oyla yüzde 64.10 - Muharrem İnce: 25.269 oyla yüzde 26.08 - Meral Akşener: 7.990 oyla yüzde 8.25 - Temel Karamollaoğlu: 760 oyla yüzde 0.78 - Selahattin Demirtaş: 391 oyla yüzde 0.40 - Doğu Perinçek: 373 oyla yüzde 0.39 aldı.



Sinop 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 62.093 oyla yüzde 64.10Muharrem İnce: 25.269 oyla yüzde 26.08Meral Akşener: 7.990 oyla yüzde 8.25Temel Karamollaoğlu: 760 oyla yüzde 0.78Selahattin Demirtaş: 391 oyla yüzde 0.40Doğu Perinçek: 373 oyla yüzde 0.39

Genel seçime katılımın yüzde 85.29 oranında sağlandığı Sinop il genelinde saat 20:01 itibarıyla sandıklar yüzde 64.8 oranında açıldı. 2018 Sinop seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı: 52.828 oyla yüzde 68.66 - Millet İttifakı: 21.729 oyla yüzde 28.24 oranında oy aldı. 2018 Sinop seçim sonuçları şu şekilde: AK Parti: 47.350 oyla yüzde 61.54 - CHP: 14.737 oyla yüzde 19.15 - İYİ Parti: 6.121 oyla yüzde 7.96 - MHP: 5.478 oyla yüzde 7.12 - SP: 871 oyla yüzde 1.13 - HDP: 741 oyla yüzde 0.96



Saat 20:01 itibarıyla 2018 Sinop seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 52.828 oyla yüzde 68.66Millet İttifakı: 21.729 oyla yüzde 28.24AK Parti: 47.350 oyla yüzde 61.54CHP: 14.737 oyla yüzde 19.15İYİ Parti: 6.121 oyla yüzde 7.96MHP: 5.478 oyla yüzde 7.12SP: 871 oyla yüzde 1.13HDP: 741 oyla yüzde 0.9616 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…