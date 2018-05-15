Ramazan ayının ilk buluşması 16 Haziran gecesi sahur ile gerçekleşecek. Samsun, Sinop ve Rize'de bugün ilk kez sahura kalkıp niyet edeceklerin merak ettiği sahur vakti saat kaçta olacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden alınan bilgilerle hazırladığımız 2018 Samsun, Sinop ve Rize sahur ve imsak vakitleri…

SİNOP, SAMSUN VE RİZE SAHUR VE İMSAK VAKTİ 2018

Ramazan ayının ilk orucuna niyet bu gece edilecek. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba Samsun'da sahur vakti (imsak) 03.22, Rize'de sahur vakti (imsak) 03.23, Sinop'ta sahur vakti (imsak) 03.23 olarak görülüyor.

SAMSUN RAMAZAN'A HAZIR

İlkadım Belediyesi, Ramazan ayı için maneviyatına uygun birbirinden anlamlı ve sosyal etkinlikler hazırladı.

İlkadım ilçesi sınırları içinde 18 ayrı noktada düzenlenen 3 veya 4 mahallenin bir arada olacağı komşu iftarı adı altında yapılacak olan iftar programları ile vatandaşlar Ramazan ayı boyunca kaynaşarak dostluk, kardeşlik görevlerini yerine getirecek.

“Ramazan coşkusunu hep birlikte yaşayacağız”

Her sene olduğu gibi bu yılda huzur ve kardeşliği pekiştirecek programlarla Ramazan ayını maneviyatına uygun bir şekilde yaşayacaklarını ifade eden Başkan Tok, “Ramazan ayının maneviyatına uygun planlanan bir birinden güzel programlardan biri olan komşu iftarlarıyla 3-4 mahallenin sakinleri bir araya gelerek yine aynı coşkuyla iftar sofrasında buluşacaklar. 18 ayrı noktada yapılması planlanan iftar buluşmalarında komşu mahallelerden yüzlerce İlkadımlı dualar ve sohbetlerle kardeşliklerini pekiştirme fırsatı bulacak. İftar öncesi, tasavvuf müzikleri, sema gösterisi, ney dinletisi, şiirler, çocuk oyun grupları, yüz boyama, palyaço etkinlikleri yapılacak” dedi.

“Kardeşliği pekiştireceğiz”

Birlik ve beraberliğin maneviyatla birleştiği Ramazan ayının çok büyük bir öneme sahip olduğunu belirten İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, " Bu mübarek ayda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sadece sıcak yemek değil; güler yüz ve sevgi dolu yürekler götüreceğiz. Asırlardır gelen komşuluk geleneğimize Ramazan ayını vesile kılarak komşu programlarımızla yeniden köklü bir şekilde kardeşlik duygusunu perçinleyeceğiz. Ramazan ayının manevi atmosferine uygun bir kimlikle Kurra Hafız ve İmamlarımızın Kur'an ziyafetiyle İlkadım'da yine bambaşka bir Ramazan ayını hep birlikte yaşayacağız" diye konuştu.

“İlkadım’da Ramazan Etkinlikleri 2018” takviminde 25 ayrı camide akşam-teravih arası “Gönül Sohbetleri ve Kur’an Ziyafetleri” programı yapılacak.

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