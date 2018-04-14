Sinop'un Boyabat ilçesinde arkadaş oldukları öğrenilen 2 genç, bu sabah saatlerinde evlerinde ölü bulundu.

İHA'nın haberine göre olay, bu sabah Yıldız ve Karacaören mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün gece birlikte vakit geçirdikleri ve 3 kişi oldukları öğrenilen Karacaören'de ikamet eden 25 yaşındaki Gökhan Öztürk ile Yıldız Mahallesi'nde oturan 23 yaşındaki İbrahim Çetinkaya bu sabah evlerinde ölü bulundu. 3 arkadaştan Y.G. ise polis tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ölen gençlerin üzerende sentetik uyuşturucu bulunduğu ileri sürüldü.

Polis şüpheli ölümlerle ilgili inceleme başlattı.

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